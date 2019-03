ABC recebe 25 ônibus da EMTU com tomadas e wi-fi

Usuários do corredor de ônibus metropolitano que liga Diadema ao Brooklin, na capital, passam a contar com ônibus maiores e mais modernos.

Os 25 novos veículos foram entregues ontem pela concessionária Metra, em evento com a participação do governador João Doria (PSDB). Eles contam com ar condicionado, tomadas de USB para carregar celulares, wi-fi gratuito e acessibilidade para cadeirantes. Cada um deles tem 21 metros de comprimento com motor a diesel Euro V, suspensão pneumática e transmissão eletrônica.

Os ônibus substituem outros 22 modelos mais antigos da frota. A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) diz que a linha 376, que contava com 28 veículos, passa a ter 31. A Metra investiu R$ 25 milhões na renovação.

Doria disse ter orientado o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, a encurtar o prazo para que as concessionárias da EMTU modernizem toda a frota até dezembro de 2024. “É obrigação do Estado, com a cooperação das concessionárias, oferecer mais conforto, funcionalidade e agilidade no transporte público”, disse ontem.

A linha Diadema/Brooklin transporta 25 mil pessoas em média por dia. Ela faz parte do Corredor Metropolitano ABD. O corredor foi inaugurado em 2010 após 24 anos em obras.