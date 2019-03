VÍDEO: Casal fica soterrado após desabamento de casa em São Paulo

Uma casa desabou na última terça-feira (19) na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam dentro da residência caíram na cratera formada com o incidente.

O homem, de 37 anos, e a mulher, de 56, foram resgatados em segurança, mas com ferimentos. Segundo o G1, os vizinhos afirmaram que o incidente ocorreu porque o piso cedeu.

Leia mais:

Governo quer privatizar ginásio do parque Ibirapuera por 35 anos

Justiça bloqueia R$ 778 milhões de filho de Eike Batista

Os dois foram encaminhados a hospitais logo após o resgate. A chuva intensa de terça-feira pode ter sido uma das causas da falha na casa.

Veja o vídeo do resgate: