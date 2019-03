São Paulo terá outono padrão com pouca chuva e frio

Estação que começa a partir do fim da tarde desta quarta-feira (20), em substituição ao verão, o outono desta temporada de 2019 “será dentro do padrão”, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Isso quer dizer, de acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, que veremos em São Paulo a redução gradativa das chuvas e maiores entradas de frentes frias vindas do sul.

As médias da estação devem ficar ligeiramente acima do esperado – que é de mínima de 16ºC e máxima de 22ºC. Já as chuvas ficarão abaixo ou dentro da média prevista de 188,8 mm. As temperaturas irão cair com mais força a partir da primeira quinzena de maio e ainda caem mais um pouquinho em junho.

Balanço do verão

O verão que está se despedindo foi 1ºC mais quente do que média na capital. A estação foi marcada pelas fortes chuvas, principalmente em fevereiro. Desde a segunda quinzena de dezembro de 2018, choveu 20% a mais do que o previsto pelo Inmet (veja acima). O verão vai embora hoje com máxima 25ºC e predominância de tempo nublado, mas com possibilidade de pancadas de chuva.