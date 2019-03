Proposta de reforma da Previdência para militares será apresentada hoje em coletiva

A entrega do texto da reforma dos militares ao congresso nacional vai ser feita na tarde desta quarta-feira (20) no Congresso Nacional.

A partir deste procedimento, inicia a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça.

Haverá uma coletiva de imprensa às 16h no Ministério da Economia para apresentar a proposta.

Mais cedo, o Presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o vice-presidente Hamilton Mourão, do comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, além do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

Durante a reunião foi apresentado o texto preparado pelo Ministério da Defesa e integrantes dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.