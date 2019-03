Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra esquema internacional de lavagem de dinheiro

A PF (Polícia Federal) está nas ruas em São Paulo nesta quarta-feira (20) para o cumprimento de quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão no âmbito da Operação Câmbio, Desligo 2. O MPF (Ministério Público Federal) e a PF ainda não deram detalhes sobre os alvos da ação.

A operação é um desdobramento de outra realizada em maio do ano passado, quando mais de 30 doleiros foram presos em quatro Estados e no Distrito Federal, além do Paraguai e Uruguai. Eles foram acusados de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior.

A organização criminosa movimentou o equivalente a R$ 3,7 bilhões entre 2008 e 2017, por meio de três mil offshores, contas e empresas em paraísos fiscais, utilizadas em 52 países, segundo o MPF. Crimes de evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e lavagem de recursos para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos desde os anos 1990, também foram identificados na ocasião.

A operação utilizada pelos doleiros é conhecida como dólar-cabo, que consiste na entrega de dinheiro em reais para um cliente no Brasil e depois na devolução em dólares para uma conta no exterior ou a transação inversa. Entre os indiciados estão o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e o doleiro Dario Messer, apontado como "doleiro dos doleiros", que é considerado foragido.