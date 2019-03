Após virar meme, Bettina terá de comprovar renda ao Procon

Uma propaganda do YouTube virou meme nas redes sociais na última semana. Nela, uma jovem de 22 anos de nome Bettina relata que começou a investir na bolsa de valores, e, em 3 anos, chegou a acumular mais de um milhão.

"Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado", diz, em frase muito reproduzida e satirizada na Internet. "Não foi sorte, não ganhei uma bolada e nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e R$ 1.520. Três anos depois tenho mais de um milhão (de reais). Simples assim".

O relato da garota propaganda tornou-se alvo de piada, porém também gerou prejuízo para a empresa anunciada, a Empiricus.

Na terça-feira (19), a Fundação Procon de São Paulo solicitou esclarecimentos sobre as declarações do vídeo, e exigiu o envio no prazo de 48 horas de documentos que comprovem o que foi dito.

A empresa corre risco de sofrer multa proporcional a seu faturamento. Ainda, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) estuda abrir processo contra a Empiricus, após denúncias sobre a campanha surgirem.