Mega-Sena: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Mais uma vez acumulada, a Mega-Sena desta quarta-feira (dia 20) vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do prêmio principal R$ 33 milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

09, 23, 28, 40, 48, 59

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Quina: veja os números sorteados nesta quarta-feira

No sorteio anterior, no último sábado, ninguém acertou as seis dezenas da Mega, mas 60 apostadores fizeram a quina e ganharam, cada um, R$ 39.699,48.

Clique aqui e confira os números do sorteio anterior.