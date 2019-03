Lotofácil: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 1790 da Lotofácil vai pagar nesta quarta-feira (dia 20) um prêmio de R$ 2 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas do sorteio principal, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

01, 02, 03, 06, 08

11, 12, 13, 15, 17

18, 21, 23, 24, 25

No sorteio da última segunda-feira, 11 apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil, e cada um levou para casa R$ 109.679,81. Outros 1.390 apostadores fizeram 14 pontos e ganharam, cada um, R$ 381, 52.

Clique aqui e confira os números do sorteio anterior.