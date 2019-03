Integrantes do PCC suspeitos de chacina são presos em São Paulo

Três integrantes do PCC foram presos e serão investigados como os principais suspeitos pela chacina que vitimou seis jovens no início do mês de março na região do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo.

Na última terça-feira (20), a PM (Polícia Militar) deteve em um barraco na favela da Portelinha, no Valo Velho, Alberto Mota Gonçalves, conhecido como "Capão", chefe do tráfico de drogas na região do Capão Redondo. Os outros dois integrantes da facção que foram presos são Jorge Yuri Barbosa, o "Orelha", e Higor Lourival Nascimento, o "De Menor".

No local havia uma foto dos três na residência que serviu de cativeiro das vítimas. O chefe deles ainda ofereceu R$ 300 mil aos policiais para que todos fossem liberadas.

Os seis jovens foram assassinados após um bandido que tentou roubar a moto de um deles aparecer morto. O assaltante era da facção e membros dela ordenaram a vingança.