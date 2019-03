Funcionários reclamam de fechamento de bases do SAMU em São Paulo

Apesar das reclamações de funcionários, a Prefeitura de São Paulo segue com o processo de descentralização do atendimento do SAMU. Bases isoladas do serviço de urgência foram fechadas e os servidores foram transferidos para outras unidades da rede, como UPAs e hospitais.

A administração municipal afirma que esse modelo, mesmo com o fechamento de postos, amplia a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Porém, os funcionários do SAMU reclamaram para a Rádio BandNews FM da falta de estrutura dos novos postos e disseram que o tempo para atender chamados pode até triplicar.

Leia mais:

Integrantes do PCC suspeitos de chacina são presos em São Paulo

Atropelamento e colisão de veículos congestionam Raposo Tavares

O coordenador de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Marcelo Takano, nega que, com a nova disposição de bases, o tempo de resposta tenha aumentado. Em São Paulo, há uma ambulância disponível para cada quase 100 mil habitantes.

São cerca de 120 viaturas para atender mais de 12 milhões de habitantes da cidade. O número segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que exige a disponibilidade de um veículo a cada 150 mil pessoas.

Contudo, ainda que esteja dentro do que manda a lei, o atendimento do SAMU na capital paulista continua recebendo reclamações. Questionada, a Secretaria Municipal da Saúde informou que, no fim do ano passado, um quarto da frota foi renovada e prometeu que, ainda neste semestre, 90 ambulâncias novas serão incorporadas à frota do SAMU.