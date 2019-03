Faculdades no ABC ajudam a declarar Imposto de Renda

Instituições de ensino no ABC oferecem neste mês auxílio gratruito para quem tem dificuldade na declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física). O prazo final de entrega do documento é o dia 30 de abril.

Em São Bernardo, a Universidade Metodista oferece atendimento todas as quintas-feiras até o dia 25 de abril, mediante agendamento pelo telefone 11 4366-5830. É necessário levar três quilos de alimentos não perecíveis (exceto açúcar, sal e farinha), documentos pessoais e de fontes pagadoras, declaração do ano anterior e um pendrive. Há um limite de R$ 60 mil de renda anual e de até R$ 500 mil em patrimônio.

“A Receita Federal vem solicitando o CPF [Cadastro de Pessoa Física] dos dependentes a partir de agora”, lembra Francisco Brígido, professor da Metodista e coordenador do plantão.

A Universidade Anhanguera dispõe do serviço em Santo André, na unidade da Industrial, nos sábados dos dias 6, 13 e 27, e na da Vila Assunção, dias 6 e 13; na Vergueiro, em São Bernardo, será no dia 13. A Fatec São Caetano tem plantões nos dias 6 e 9 de abril.

As duas instituições pedem que os interessados levem comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 2018, de compra e venda de bens, depósitos bancários, caderneta de poupança e outros investimentos, a declaração anterior do IRPF com recibo de entrega (se houver), documentos pessoais, endereço residencial, dados da conta bancária e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, previdência privada, entre outros). Nas unidades da Anhanguera da Vila Assunção e Vergueiro, é preciso também levar um quilo de alimento.

O atendimento na Universidade Estácio de Sá, em Santo André, será realizado em um sábado de abril ainda não definido. Os documentos necessários são o RG, CPF, informe de rendimentos e o último imposto declarado.