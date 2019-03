Cursos gratuitos ajudam mães e pais de primeira viagem em São Paulo e Campinas

Embora haja muito mito em relação à maternidade, cuidar de um bebê não é uma tarefa simples. Quem vive a gestação passa por uma série de dúvidas sobre a saúde da mulher e da criança. E para ajudar as mães e os pais de primeira viagem, uma série de cursos gratuitos são oferecidos à população.

Na capital paulista, o Grupo São Cristóvão Saúde realiza, no dia 24 de março, o primeiro Curso Preparatório Gratuito para Gestantes e Pais de 2019. O evento é aberto para gestantes e acompanhantes e ocorrerá na unidade localizada no bairro da Mooca, zona Leste, entre 9h e 17h.

O curso é coordenado pelos obstetras, ginecologistas e mastologistas Alessandra Ventura Schuh e Fábio Almeida Muniz e aborda os temas: pré-natal, nutrição, tipos de parto, anestesia, aspectos psicológicos, amamentação, cuidados com o bebê, situações emergenciais e doenças transmissíveis.

Os interessados podem se inscrever na página Ensino e Pesquisa do site (veja abaixo). Será permitida a entrada dos convidados no auditório até às 9h40. Na ocasião, alimentos não perecíveis serão recolhidos para doação a entidades carentes.

No interior de São Paulo, o Hospital Maternidade de Campinas oferece, periodicamente, cursos gratuitos para gestantes e acompanhantes. A próxima edição terá duas turmas em abril. Uma equipe multiprofissional falará sobre parto, puerpério e maternidade.

O curso é composto por dois encontros, que ocorrem em duas segundas-feiras seguidas, das 19h às 22h. As vagas são abertas às 8h do dia 1º de cada mês anterior ao do curso. Por exemplo, se a inscrição é realizada no mês de fevereiro, o participante fará o curso de março. Também é possível inscrever um acompanhante. As vagas são limitadas a 47 casais por edição.

Serviços

Curso gratuito para gestantes no Hospital e Maternidade São Cristóvão

Data: 24 de março, das 9h às 17h

Endereço: Rua Américo Ventura, 123 – Mooca – São Paulo (no auditório)

Inscrições pelo site: saocristovao.com.br/abfsc/

Informações: (11) 2029-7617 ou iep [email protected]

Curso gratuito para gestantes no Hospital Maternidade de Campinas

Datas: Uma vez por mês ao longo do ano

Endereço: Avenida Orosimbo Maia, 165, Vila Itapura – Campinas

Inscrições: abertas todo dia 1º de cada mês.

Informações: (19) 3306-6000 ou [email protected]