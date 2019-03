Casa na Lapa tinha plantação de maconha para venda

Denúncias anônimas levaram os policiais da Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) até uma casa no bairro da Lapa, na oeste de São Paulo.

Agentes investigavam venda de maconha na região e esperavam prender pequenos traficantes agindo no bairro, mas quando entraram na casa se depararam com uma plantação de maconha para comercialização com estrutura profissional. No local havia estufa, ventilação, iluminação artificial e ferramental utilizados para a plantação, alé de plantas de maconha em diversos estágios de crescimento, algumas já pronta para colheita.

Duas pessoas foram presas na residência, uma delas um agrônomo, responsável pelo crescimento da 'lavoura'.

Os policiais não conseguiram dizer com precisão o peso da droga apreendida. Os presos foram encaminhados ao DENARC (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico).