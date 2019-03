BandNews TV inaugura estúdios modernizados para festejar 18 anos

Os apresentadores podem surgir em pé, na bancada ou sentados em poltronas com entrevistados / André Porto/Metro

A tradicional bancada da BandNews TV passa a dividir espaço com cenários diferentes, a partir desta quarta-feira (20), com a inauguração dos novos estúdios do canal, que comemora 18 anos de atuação em 2019. A mudança promete uma atuação ainda mais dinâmica dos apresentadores, que, agora, vão se alternar entre quatro diferentes configurações.

Além de ocuparem a bancada, eles poderão interagir com repórteres e correspondentes por meio de um telão, apresentar o noticiário em pé, à frente da redação, e realizar entrevistas em um espaço especialmente dedicado a essa finalidade.

“Antes não tínhamos muita variação, a aparência dos jornais era sempre muito igual. Sentimos a necessidade de o canal expandir”, explica Henri Karam, chefe de redação da BandNews TV.

Foi necessário um ano de estudos para chegar ao projeto que será inaugurado nesta quarta, responsável também por modernizar a tecnologia de captação de imagens, com a introdução de quatro câmeras robotizadas. A novidade é ainda acompanhada por uma identidade visual mais moderna, com direito a atualização da logomarca.





Publicidad





Nos próximos meses, haverá ainda um reforço na grade de programação, que deve incluir atrações dedicadas a entrevistas e análises, mas sem perder o foco na notícia.

“Os novos cenários permitem interações mais práticas e rápidas e reforçam a cobertura ao vivo como prioridade do canal com a mesma tradição e credibilidade que são marcas do Grupo Bandeirantes”, diz Karam.

As transformações são uma resposta ao crescimento do canal. Com 14,5 milhões de assinantes, ele viu sua audiência aumentar 84% nos últimos quatro anos e é o mais assistido entre as 5 e 7 horas da manhã.

Entrevista: Marcello D’Ângelo

Marcello D’Ângelo, diretor-executivo da BandNews TV / André Porto/Metro

Segundo o diretor-executivo da BandNews TV, a modernização da estrutura física do canal vai proporcionar um jornalismo ainda mais ágil ao espectador.

Qual a importância da renovação da BandNews TV?

A partir de agora o canal pode aprofundar ainda mais o jornalismo que alcançou tanto sucesso nesses últimos 18 anos: um jornalismo ágil, independente e comprometido com o Brasil. Com esses novos estúdios, nossos apresentadores terão mais flexibilidade para colocar informações no ar com mais agilidade.

Como essa mudança responde às transformações do jornalismo na era digital?

As inovações tecnológicas exigem dos veículos mais inteligência para destacar o que vai ter mais impacto na vida das pessoas. O que a gente tem para entregar é justamente isso: capacidade e inteligência para fazer jornalismo com independência.

Qual a importância desse jornalismo inteligente no Brasil polarizado de hoje?

O jornalismo ganhou muito mais relevância. A necessidade de confirmar informações com agilidade se tornou fundamental, e vamos responder a isso com a flexibilidade dessas novas instalações.