Atropelamento e colisão de veículos congestionam Raposo Tavares

Uma pessoa foi atropelada nesta quarta-feira (20) por um veículo de passeio no quilômetro 26 da rodovia Raposo Tavares, no sentido do interior. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.

ATUALIZAÇÃO: As faixas foram liberadas e a vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

Duas faixas estão bloqueadas no local. Após essa ocorrência, outro acidente aconteceu. Dois carros colidiram no sentido de São Paulo.

Para o interior há trânsito entre os quilômetros 22 e 26. No sentido de São Paulo, lentidão do km 34 ao 25, do 21 ao 18, e do 15 ao 10.