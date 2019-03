Vazamento de gás aumenta trânsito na zona sul de São Paulo

Uma equipe da prefeitura trabalhava com uma retroescavadeira em uma galeria pluvial, por causa de um vazamento de água, e acabou atingindo uma tubulação de gás nesta terça-feira (19) na avenida Cursino, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo.

A Comgás foi acionada e o vazamento já foi contido, porém a avenida do Cursino segue interditada no sentido do bairro. O bloqueio acontece entre as ruas Dom Vilares e Divino das Laranjeiras.

Ainda não há previsão para liberação do trecho, já que será necessário fechar o buraco e refazer o asfalto da via.