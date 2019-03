Após trânsito piorar, SP muda novamente regras de fluxo no aeroporto de Congonhas

Depois de apenas dois dias úteis em funcionamento, a Prefeitura de São Paulo decidiu na segunda-feira (18) alterar as regras do projeto-piloto para organizar o fluxo de táxis, carros particulares e por aplicativos no aeroporto de Congonhas, na zona sul.

As novas regras entraram em vigor na sexta-feira (22) e determinavam que os táxis deveriam usar o piso superior para deixar passageiros na área do check-in e também para pegar passageiros na área do desembarque, e seguiam com cinco vagas reservadas no piso inferior.

Já os carros particulares e por apps deveriam usar o piso superior apenas para deixar os passageiros na área do check-in e só poderiam fazer embarques no piso inferior.

Apesar da presença dos fiscais, as medidas geraram confusão e não amenizaram o tráfego pesado na região. Motoristas reclamaram da dificuldade de acessar o aeroporto enquanto passageiros se queixaram da longa demora para conseguir transporte.

Na segunda, após reunião com representantes da Infraero, dos taxistas e dos apps, a prefeitura anunciou que nova regra vai entrar em funcionamento a partir de hoje.

Os táxis perderam a área reservada no piso inferior (com exceção de uma vaga para táxi acessível) e só podem pegar passageiros que deixam o aeroporto de Congonhas pela área do desembarque do piso superior.

Já o piso inferior passa a ser de uso exclusivo para que os carros particulares e por apps peguem passageiros. Na área do check-in das companhias, no piso superior, táxis, carros particulares e por apps seguem podendo fazer o desembarque.

A prefeitura afirmou que não vai deixar que se formem filas de carros de apps, o que atrapalha a saída do túnel e reflete no trânsito do corredor Norte-Sul, e também prometeu aumentar de 1.000 para 1.250 o número de táxis em Congonhas. A Infraero estuda criar um bolsão para os carros de apps no local.

Nova ordem de fluxo

Área do Check-in

Pode ser usada para táxis, carros particulares e carros por apps deixarem passageiros.

De uso exclusivo para a saída dos passageiros que utilizam táxis.

De uso exclusivo para a saída dos passageiros com carros particulares ou de apps.