Previsão do Tempo: quarta-feira terá queda de temperatura em São Paulo

O primeiro dia do Outono começará já com leve redução de temperatura. Nesta quarta-feira, 20, a máxima promete ficar em torno de 25º, e a mínima, em 20º.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será úmido, com umidade mínima em 75% e máxima em 97% – assim, há alta possibilidade de chuva em qualquer momento do dia.

LEIA TAMBÉM:

Beterraba recheada de cocaína era estratégia de traficantes

Bandidos tentam roubar estepe de carro e descobrem que era viatura da polícia

O Inmet aponta que, de manhã até a noite, o céu permanecerá nublado, com pontos isolados de chuva.