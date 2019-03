Pesquisa confirma: pizza é uma das maiores fontes de felicidade para italianos

Uma pesquisa realizada por ocasião do "Dia Internacional da Felicidade", celebrado no próximo dia 20 de março, revelou que a pizza é uma das maiores fontes de felicidade para os italianos. O estudo foi feito pela Deliveroo – serviço de entrega de alimentos – em parceria com a Doxa e questionou cidadãos com mais de 15 anos de idade sobre a relação entre a comida consumida e a felicidade, destacando pratos que estimulam o sentimento.

Segundo 42% dos italianos, a pizza é o prato que mais deixa as pessoas felizes. Em segundo lugar, com 33%, ficou a massa, seguida de carne e peixe grelhado (30%). Já o sorvete ocupa a quarta colocação, com 21% dos votos. Queijos (10%) e frios – salames, presuntos e embutidos – (9%) aparecem no quinto e sexto lugares respectivamente. Apenas 7% dos italianos acreditam que a felicidade é encontrada ao comer sanduíche e sushi.

Analisando os momentos compartilhados à mesa, os italianos preferem fazer suas refeições ao lado da pessoa que ama (51%), dos pais (43%), amigos (37%) e avós (10%). Somente 4% dos entrevistas disseram ficar felizes quando se alimentam sozinhos. Além disso, a preferência pela pizza também é confirmada no setor de congelados. De acordo com o Instituto Italiano de Alimentos Congelados, em 2017, foi registrado um consumo superior a 1,5kg por pessoa, um total de 91,5 mil toneladas do alimento (+2,1%). Ao todo, o consumo de pizzas congeladas representa 20% do mercado total.

A pesquisa ainda revelou que a pizza é consumida por mais de 6 a cada 10 famílias, cerca de 63%, e o sabor preferido é a "Margherita" entre pelo menos 45 tipos.