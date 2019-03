Norwegian Air oferece voos Rio-Londres por R$ 1 mil a partir do fim de março; confira outros destinos

A Norwegian Air, uma companhia aérea de baixo custo, vai começar a operar no Brasil no próximo dia 31, oferecendo voos diretos do Rio de Janeiro para Londres. “Os consumidores podem comprar o trecho por cerca de R$ 1.000 (£200) por pessoa, em classe econômica, e aproximadamente R$ 2.800 (£550) na cabine Premium”, informou a empresa.

No site da empresa, passagens para partidas até junho já estão disponíveis para compra. A rota Rio-Londres será operada às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos. Também são oferecidos voos com saída do Rio para Copenhague (a partir de US$ 295,60), Estocolmo (US$ 327,20), Madri (US$ 314,40), Málaga (US$ 301,50) e Oslo (US$ 300,40).