Memória Optane deixa o computador mais rápido? Veja vídeo de comparação

Não é tão novidade assim, mas a memória Optane tem sido cada vez mais introduzida às novas gerações de computadores. A tecnologia ambiciosa, que um dia ainda deve substituir os HDs ou SSDs como plataforma de armazenamento, ainda não é essencial, mas já possui uma função importante.

Veja algumas dúvidas comuns sobre a memória Optane:

Por que não podemos utilizá-la como um SSD ou HD?

Por ser muito cara – um pente de 16 gigabytes é vendido a partir de R$ 200 na internet, chegando a R$ 600 na opção de 32 gigabytes – a memória Optane, introduzida pela Intel em 2017, acaba não sendo utilizada para guardar arquivos. Afinal, o preço pelos drives de 500 gb ou 1 tb que estamos acostumados a ver nos computadores seriam inacessíveis financeiramente.

A tecnologia funciona como uma memória extra, que guarda informações diferentes para cada usuário dependendo da utilização do computador. Esse cache de alta velocidade serve para acelerar a abertura e funcionamento dos programas mais acessados, além de tornar a inicialização do sistema mais rápida.

A memória Optane mantém salvos os dados armazenados durante a utilização do computador, ao contrário da memória RAM, que apaga tudo assim que a máquina é desligada. É assim que a tecnologia entende quais softwares são mais usados e turbina a sua performance.

Considerando que a memória Optane possui velocidades muito superiores aos HDs comuns que ainda são maioria nos computadores do Brasil, o investimento vale a pena já que os resultados serão mais perceptíveis. Já máquinas que possuem softwares armazenados no SSDs devem avaliar se vale gastar mais com a Optane – os resultados são positivos, mas a diferença é menor.

Vídeo comparativo

O Metro Jornal esteve no evento de lançamento da linha 2019 de notebooks da Dell, em fevereiro, no qual foi feita uma demonstração da tecnologia comparando o tempo em que dois computadores demoravam para reiniciar – um deles com memória Optane e o outro sem.

Para equilibrar, o computador sem a memória Optane possuía 8 gigabytes de memória RAM, enquanto que o computador com a memória Optane contava com apenas 4 gigabytes de memória RAM. Ambos tinham um processador Intel Core i7 e placa de vídeo dedicada AMD Radeon 530, além de 1 terabyte de HD. Assista ao experimento: