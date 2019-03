Justiça decreta que terceiro suspeito do massacre de Suzano seja internado na Fundação Casa

A Justiça determinou que o menor suspeito de participação no massacre de Suzano seja internado na Fundação Casa por 45 dias. A decisão foi tomada pela juíza Érica Marcelina Cruz, após audiência de apresentação na manhã desta terça-feira (19).

O garoto, de 17 anos, foi apreendido em casa, encaminhado ao IML para exame de corpo de delito e, na sequência, chegou ao Fórum de Suzano acompanhado dos pais. Por proteção, a unidade da Fundação Casa para qual o adolescente foi encaminhado não será divulgada.

O Estatuto da Criança e do Adolescente impede, também, a divulgação do nome do menor infrator.