General Motors investirá 10 bilhões nas fábricas de São José dos Campos e São Caetano do Sul

A General Motors anunciou, nesta terça-feira (19) novos investimentos de R$ 10 bilhões entre 2020 e 2024 nas fábricas de São José dos Campos e São Caetano do Sul.

LEIA MAIS:

Câmara dos Deputados presta homenagem a mulheres defensoras dos direitos humanos

ustiça decreta que terceiro suspeito do massacre de Suzano seja internado na Fundação Casa

A notícia chega 11 dias após o governo Doria lançar o programa IncentivAuto, que concede desconto de até 25% de ICMS para montadoras que anunciarem novos aportes no Estado. Com os valores divulgados hoje, a companhia vai conseguir o incentivo máximo, baixando a alíquota de 12% para 9%.

Para isso, a GM também se compromete a criar 400 empregos diretos e a manter os 13,3 mil funcionários das duas fábricas. São estimados ainda outros 800 empregos indiretos com a iniciativa.

A GM chegou a ameaçar o fechamento das duas plantas, mas segundo a empresa houve um acordo entre sindicatos e fornecedores com a participação do governo.

O governador João Doria diz que a montadora não fez nenhuma solicitação ao Estado, que atuou para preservar os empregos e atrair investimentos. Segundo o governo do Estado, o programa de incentivo fiscal não vai gerar perda de arrecadação. O vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, afirma que os investimentos não viriam para São Paulo sem o desconto de ICMS.

A divulgação dos novos investimentos foi feita no Palácio dos Bandeirantes com a presença do presidente da GM na América do Sul, Carlos Zarlenga. O empresário defendeu mais eficiência fiscal para aumentar a competitividade da produção automotiva no Brasil.