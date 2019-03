‘Facebook é tão perigoso quanto a deep web’

O Ministério Público de São Paulo investiga se os responsáveis pelo massacre de Suzano, na Grande São Paulo, foram orientados por grupos na deep web, espaço na rede difícil de ser rastreado. Para o professor da UFABC (Universidade Federal do ABC) e presidente entre 2003 e 2005 do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Sérgio Amadeu, a rede como um todo permitiu que discurso de ódio proliferasse.

O que é a deep web?

É o nome que se dá a uma de série de sites que não podem ser acessados do modo normal. Eles são, em geral, protegidos por senhas e criptografia. Muitas vezes estão escondidos, por não seguirem os protocolos que padronizam a rede. Por exemplo, você hospeda um site na porta [espécie de localização] que todo mundo usa – você não sabe, mas é uma regra da internet para aplicações da web. Se você altera, põe numa outra porta e avisa um só grupo de pessoas para que possam acessar aquele site, tem que mudar as configurações da máquina para poder entrar na internet e fazer o browser [navegador] acessar aquele site escondido. Dentro da deep web, existe uma parte com uma série de sites que compartilham assuntos criminosos, que se apelidou de dark web.

De que forma é acessada?

A deep web pode ser acessada, em geral, sabendo qual é o modo do site que você quer acessar. Você pode acessar usando um navegador chamado Tor, que faz parte de rede que protege as pessoas da vigilância. O Tor é uma rede para o acesso a qualquer parte da internet, inclusive a web comum, que evita que você seja vigiado. Ele foi usado pelo Edward Snowden [ex-funcionário da CIA que revelou como a rede é vigiada no mundo] para se comunicar com a Laura Poitras [escritora que recebeu o material] e fazer a denúncia. A rede Tor evita que se descubra a localização do usuário. Ela é usada para acessar a deep web, mas também pela Anistia Internacional, para poder proteger militantes e ativistas dos direitos humanos em áreas de perigo. O Tor é uma rede que evita que você seja vigiado, tenta garantir sua privacidade. Mas como toda tecnologia é ambivalente, pode ser usada também por criminosos.

Quem usa a deep web?

Grupos de pessoas que são hackers e querem proteger completamente sua privacidade, que querem ter fórum de fato protegido de vigilância que sabemos que é hoje global. Ela não é só feita pelo interesse da legalidade, mas também por espionagem, para a manutenção de estruturas de poder no mundo. Você tem amplo uso, que não é só criminoso. Toda vez que você navega pela internet, os sites, de empresas principalmente, querem te identificar. Eles jogam cookies na sua máquina, que são pequenos arquivos para saber quem é você quando navegar em outros lugares. São scripts que acompanham sua navegação, pequenas linhas de código, permitindo sua identificação.

É possível rastrear um usuário na deep web?

É mais difícil. O usuário vai usar rede de proxies ou uma VPN, vai tentar evitar ser identificado. Ou ele vai usar o próprio Tor, que vai dificultar e impossibilitar que seja encontrado. Óbvio que, se ele for alvo de agências que querem pegá-lo, terá que tomar precauções. Do contrário, vão enviar cookies para a máquina dele, códigos para tentar conhecer a máquina dele. A gente pode identificar uma pessoa na rede hoje não só pelo IP, mas principalmente pelas configurações da máquina.

É possível ter algum controle sobre a deep web?

Você tem dificuldade de fazer isso. Para controlar o que está sendo chamado de deep web, você teria que impedir que dez pessoas criassem uma rede virtual em cima da internet e se comunicassem entre elas. Isso seria praticamente impossível. Exceto se estruturasse vigilância tamanha que tornaria a sociedade completamente totalitária.

E sites que vendem drogas ou armas, por exemplo?

Isso pode ser combatido pelas estruturas de segurança dos países. Eles podem tentar efetivamente identificar as pessoas que estão fazendo isso, como aconteceu nos EUA com o [site da dark web de vendas ilícitas] Silk Road. Tem como encontrar criminosos na deep web? É bem difícil. É preciso encontrar o erro deste criminoso. Certamente, nesses momentos que acontecem tragédias, é onde a gente tem que esclarecer ao máximo o que acontece na internet para que, em nome de combater os criminosos que estão dentro e fora dela, não acabe destruindo direitos importantes da navegação livre.

O anonimato faz com que grupos de ódio se aproveitem da deep web?

O anonimato é como a criptografia, protege as pessoas que são frágeis diante de um poderoso, protege a liberdade de expressão e pensamento. O anonimato é fundamental numa sociedade que protege o eleitor de votar, por exemplo. Ele é vital na democracia, mas também é uma possibilidade de pessoas se esconderem e poderem praticar crimes.

Estes grupos são maioria ou minoria na deep web?

Não sei te dizer, porque eu não tenho levantamento que seja capaz de dizer isso. Existem muitos grupos de ódio dentro da deep web e fora. Para desmistificar, eu poderia dizer que todo lugar que não é acessível por mecanismo de busca, que precisa de senha, é deep web, inclusive o Facebook. O Facebook tem muitos grupos de ódio que são mais perigosos por ganhar mais adeptos do que a deep web. Esses grupos que estão na web de superfície são tão perigosos quanto, porque estão fazendo campanha. A Supremacia Branca, por exemplo, age abertamente na internet. Por que isso acontece? A minha preocupação maior, inclusive para os jovens, é a seguinte questão: por que estamos deixando os discursos de ódio, a violência, a defesa da proliferação de armas ir tão longe na rede? Porque a deep web, sem dúvidas, esconde grupos criminosos, mas a polícia já sabe. Ela pode atuar de maneira especializada dentro dessa web.

Como o poder público pode agir para que a deep web não se torne aliada do ódio?

O poder público tem que ter unidades especializadas. Não para agir como justiceiro digital, mas para atuar efetivamente como aqueles que vão investigar, apurar e levar isso ao judiciário. Não é violando a lei que a gente defenderá a cidadania. Mas isso não quer dizer que não tenha que ter unidades especializadas. METRO abc