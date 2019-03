Visitantes dos EUA, Canadá, Austrália e Japão terão visto dispensado a partir de 17 de junho

O presidente Jair Bolsonaro determinou na segunda-feira (18), durante viagem aos EUA, que cidadãos de Austrália, Canadá, EUA e Japão sejam dispensados de apresentar visto para entrar no Brasil. A mudança entrará em vigor a partir de 17 de junho. A medida consta no decreto publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) e é unilateral. Com isso, os viajantes brasileiros ainda continuarão precisando de visto para visitar os respectivos países.

Os turistas poderão permanecer no Brasil durante 90 dias, prorrogável pelo mesmo período. A medida será aplicada apenas para cidadãos que sejam portadores de passaportes válidos.

O documento é assinado pelo presidente e pelos ministros Sérgio Moro (Justiça), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Marcelo Álvaro Antonio (Turismo). De acordo com o Ministério do Turismo, o objetivo, inicialmente, é econômico.

A expectativa é de que, se todos os pedidos de visto feitos em 2018 nesses países forem convertidos em viagens, serão 217,8 mil turistas a mais no Brasil. A intenção do governo brasileiro é chegar a 12 milhões de turistas por ano até 2022 – praticamente o dobro do número atual, de 6,6 milhões. Nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, os mesmos países haviam ficado isentos da necessidade de visto.

Alcântara

Representantes dos governos do Brasil e dos EUA assinaram ontem um acordo de salvaguardas tecnológicas para permitir o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. O acordo prevê que os EUA poderão lançar satélites e foguetes do local. A decisão precisa da aprovação do Congresso.

Deus e família irão reaproximar Brasil dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro destacou ontem na Câmara de Comércio Americana, em Washington, Deus e família como os laços que voltam a aproximar o Brasil dos EUA. Criticou a corrupção nos governos anteriores – especialmente do PT –, a Venezuela e o politicamente correto. Também estendeu as mãos aos norte-americanos. Nesta terça, terceiro e último dia da visita, Bolsonaro terá sua agenda mais importante da viagem: um encontro privado com o presidente norte-americano, Donald Trump.