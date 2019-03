Veja a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta terça, 19 de março

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), espécie de sinalizador do PIB, recuou 0,41% em janeiro sobre o mês anterior. Em dezembro, o índice subiu 0,21%.

Na comparação com janeiro de 2017, o IBC-Br apresentou crescimento de 0,79% e, no acumulado em 12 meses, teve alta de 1%.

“Esse resultado e outros indicadores divulgados anteriormente sugerem uma recuperação mais gradual da atividade econômica do que o previsto inicialmente”, afirmou o Bradesco em relatório.

A pesquisa semanal Focus do BC junto a uma centena de economistas mostra que a expectativa para a atividade neste ano foi reduzida no último levantamento, com o PIB crescendo 2,01%, de 2,28% estimados antes.

