Por causa da chuva que iniciou-se nesta tarde de terça-feira (19), as regiões Sul, Leste e Oeste, além do Centro da cidade de São Paulo estão em estágio de atenção para alagamentos.

O alerta vale ainda para as marginais do Pinheiros e do Tietê.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, ainda não há pontos de alagamento.