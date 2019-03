Os policiais rodoviários participavam da escolta do comboio que transportava urânio, material usado para alimentar as usinas nucleares Angra 1 e 2.

De acordo com a assessoria da PRF, por volta das 12h desta terça-feira, alguns indivíduos armados atiraram contra a equipe que fazia a segurança da carga. Os policiais reagiram e conseguiram dispersar os criminosos.

Segundo a PRF, ninguém foi preso ou ficou ferido. Na fuga, os ladrões deixaram cair um carregador de pistola com 12 munições calibre 9mm, privativo das forças de segurança.

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), que passava pelo local, deu apoio aos policiais rodoviários na ação, que ocorreu na altura do bairro do Frade, às margens da BR-101.