Bolsonaro diz que se equivocou ao dizer que imigrantes brasileiros não tem boas intenções

O presidente Jair Bolsonaro diz que cometeu um equívoco ao afirmar que "a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções" em uma entrevista ao canal FOX News.

Nesta terça-feira (19), o político concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas brasileiros em Washington.

Ele disse ainda que não teve qualquer decepção durante a visita com Donald Trump na Casa Branca.

Bolsonaro declarou que tem muita coisa em comum com o presidente americano e que "afinal de contas, não sou tudo aquilo que falam a meu respeito; se fosse, eu não me elegeria nem vereador".

O presidente também destacou as conversas sobre as negociações com a China e afirmou que o país é um parceiro comercial importante para o Brasil.