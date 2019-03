Beto Richa é preso pela terceira vez; ex-governador do Paraná é acusado de corrupção

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi preso novamente em seu apartamento na manhã desta terça-feira (19), durante a operação Quadro Negro do Ministério Público estadual. É a terceira vez em que o político é detido, desta vez por um mandado preventivo, ou seja, por tempo indeterminado.

Ele é suspeito de corrupção em um esquema de desvio de verba destinada à reforma e construção de escolas. O dinheiro, segundo a acusação, teria sido usado na campanha de reeleição de Beto Richa ao governo do Paraná.

Outros dois nomes ligados ao político, o empresário Jorge Atherino, e o ex-secretário Ezequias Moreira, também foram presos. Todos foram citados na delação premiada do empresário Eduardo Lopes de Souza.

As defesas dos três ainda não se pronunciaram sobre as prisões, efetuadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). A nota será atualizada com mais informações em breve.

Salvo-conduto

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes concedeu para Beto Richa e seus familiares um salvo-conduto, que impediria que eles fossem presos. A decisão, porém, é relacionada apenas às investigações da operação Lava Jato, que denuncia desvios relacionados a empresas de pedágio e obras de estradas em regiões rurais.