Barack Obama fará palestra em São Paulo em maio; ingressos chegam a R$ 2,5 mil

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama voltará ao Brasil em maio deste ano para realizar uma palestra em um evento sobre economia e negócios digitais, informaram os organizadores da VTEX Day. A palestra do democrata foi anunciada na segunda-feira (18) e está prevista para acontecer às 11h30 do dia 30 de maio, no pavilhão de exposições "São Paulo Expo", zona sul de São Paulo.

O ingresso mais barato para os dois dias de evento pode ser adquirido por R$ 690, mas para ver Obama é preciso desembolsar mais R$ 350. Já a entrada no valor de R$ 2,5 mil contempla o acesso ao evento e a palestra do ex-presidente, além da entrada em uma área vip. Clique aqui para saber mais.

O conteúdo da palestra ainda não foi divulgado, mas o evento tem como objetivo discutir como as empresas brasileiras podem ampliar sua atuação na área digital. A expectativa é de que o evento atraia pelo menos 15 mil pessoas. A agenda de Obama não foi revelada por motivos de segurança.

Esta é a segunda vez que o ex-chefe de Estado norte-americano visita o país após deixar a Casa Branca. Em outubro de 2017, ele também deu uma palestra em um evento privado.