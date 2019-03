Bandidos tentam roubar estepe de carro e descobrem que era viatura da polícia

A sorte definitivamente não estava com a dupla de ladrões de estepe de carros Elison da Conceição Ribeiro, de 20 anos, e Sandro Oliveira de Jesus Júnior, de 28, presos nesta terça-feira, em Goiás.

LEIA TAMBÉM:

Beterraba recheada de cocaína era estratégia de traficantes

Um carro parado no bairro São Francisco, em Goiânia, chamou a atenção da dupla. O carro estava parado há um bom tempo e seria fácil pegar o estepe e fugir. Só havia duas coisas com as quais os ladrões não contavam: o carro era uma viatura de polícia descaracterizada (sem a pintura e o emblema padrão) e havia dois policiais dentro dela acompanhando a ação do bando.

Eles foram presos em flagrante e disseram aos policiais que estavam apenas verificando o estado de conservação do estepe. Segundo a polícia, ambos têm passagem por roubo qualificado.