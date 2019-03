Aluno ferido no atentado de Suzano recebe alta; três seguem internados

Mais um dos estudantes feridos no ataque a tiros na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, recebeu alta. Leonardo Martinez Santos, de 16 anos, deixou o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo na última segunda-feira (18).

Pestes a completar uma semana, o massacre no colégio deixou sete mortos – cinco alunos e duas funcionárias -, além do tio de um dos assassinos, que foi baleado antes do atentado. Um dos criminosos matou o comparsa e se suicidou depois.

Leia mais:

Escola Raul Brasil se prepara para retorno dos alunos em Suzano

Papa envia mensagem à vítimas do tiroteio em Suzano, e pede promoção da ‘cultura da paz’

O terceiro suspeito do ataque foi apreendido nesta terça-feira (19). Ele será internado na Fundação Casa.

Três jovens que foram feridos no dia do tiroteio continuam internados, todos com quadro de saúde estável. São eles:

1. Adna Isabella Bezerra de Paula, 16 anos, transferida do PSM Suzano para o HC/FMUSP – estável, na enfermaria.

2. Anderson Carrilho de Brito, 15 anos, transferido do PSM Suzano para o HC/FMUSP – estável, na UTI.

3. Jenifer da Silva Cavalcante, 15 anos – HC Luzia de Pinho Melo, estável, segue internada na enfermaria.