Viaduto da marginal Pinheiros tem primeiro dia útil após quatro meses de interdição

Depois de quatro meses de interdição, o viaduto que cedeu na pista expressa da marginal Pinheiros foi reaberto pela Prefeitura de São Paulo e terá nesta segunda-feira (18) o seu primeiro teste em dia útil.

Localizado próximo ao parque Villa-Lobos, o elevado estava fechado desde 15 de novembro, quando uma falha na estrutura fez parte da pista afundar parcialmente dois metros.

O elevado foi reparado nos últimos meses pela prefeitura e passou no sábado (16) por testes de peso. As simulações foram realizadas com sucesso e a via foi reaberta no mesmo dia para o tráfego de veículos leves e pesados.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que o trânsito na região volte à normalidade a partir desta segunda, no primeiro dia útil com o tráfego liberado no viaduto. Durante a interdição, o trânsito no sentido rodovia Castello Branco foi bastante impactado e longas filas de congestionamento se formaram diariamente.

O rodízio de veículos, que foi suspenso no trecho afetado da marginal após o fechamento do viaduto, ainda será mantido nesta semana e só será retomado na próxima segunda-feira.

R$ 26,5 milhões

Mesmo liberado, o viaduto ainda precisa de obras de requalificação, que poderão ser feitas com a estrutura em funcionamento. O custo total das obras, somando o reparo e a requalificação, foi estimado pela prefeitura em R$ 26,5 milhões.