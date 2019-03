Justiça suspende parte da operação de barragem da Vale em Itabira (MG)

As condições de segurança em mais uma das barragens da Vale em Minas Gerais voltaram a fazer a Justiça suspender parte das atividades da mineradora.

Dessa vez, a determinação foi para a paralisação das atividades em dois diques da barragem de Pontal, em Itabira, na região central do estado. Foi nesta cidade que a empresa foi criada em 1942 para explorar as riquezas minerais do quadrilátero ferrífero.

Conforme a liminar, obras de alteamento ou de qualquer natureza devem ser suspensas nos diques Minervino e Cordão Nova Vista para que não ocorram vibrações nas estruturas, o que evitaria um eventual rompimento. Os diques recebiam rejeitos da mina Cauê. Além disso, o acesso à área deve ser realizado apenas por profissionais autorizados e com treinamento de segurança. Caso descumpra a medida, a mineradora será multada em R$ 1 milhão por dia.

A Vale afirmou que atendeu imediatamente a decisão. De acordo com a mineradora, os diques apresentam atestado de estabilidade emitido em setembro de 2018 e interrompeu as obras de manutenção em uma das estruturas. A empresa ressaltou que a paralisação não tem impacto significativo na operação da mina.