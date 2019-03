Santo André entrega 910 imóveis em terreno de antiga ocupação do MTST

O terreno que em 2012 abrigava uma das maiores ocupações de terra lideradas pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) em Santo André se transformou no domingo (17) em endereço oficial de 910 famílias. Localizada no Jardim do Estádio, a área recebeu oito blocos de prédios. Eles foram construídos com investimentos de R$ 103 milhões, por meio de recursos municipais, estaduais e federais.

A ocupação durou cerca de um ano e meio e terminou após acordo com o poder público para construir unidades habitacionais para as famílias que estavam ali. O terreno foi comprado pela Caixa Econômica Federal, que também viabilizou os financiamentos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades.

A previsão era de entrega dos apartamentos até 2015, prazo que se prolongou até domingo, quatro anos depois.

Além da ocupação Nova Pinheirinho, foram beneficiados moradores que viviam em áreas de risco da cidade.

“Estou muito feliz, a espera valeu a pena. É a primeira vez em 69 anos de vida que vou ter uma casa própria”, disse o aposentado Josuel José Gusmão.

Cada apartamento tem 54 metros quadrados, com varanda, piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos nas paredes da cozinha e do banheiro, medição individualizada de água e acessibilidade. Os moradores terão ainda à disposição elevador, estacionamento, quadra poliesportiva, playground, centro comunitário e área de lazer.