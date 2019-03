Acusado de matar Marielle Franco negociava armas no exterior, diz promotora

Documentos encontrados na casa do sargento reformado Ronnie Lessa mostram que o acusado de matar a vereadora Marielle Franco (Psol) e o motorista Anderson Gomes, há um ano, no Rio de Janeiro (RJ), negociava a compra de armas com empresas estrangeiras.

Em entrevista à GloboNews, a promotora Simone Sibilio afirmou que e-mails mostram que Lessa estava em contato com companhias “americanas, alemãs, chinesas e inglesas”.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Rio, trabalha para identificar a origem dos 117 fuzis apreendidos semana passada na casa de Alexandre Motta, amigo de Lessa e que seria um “laranja” no esquema.

Se as investigações comprovarem irregularidades, o sargento pode responder por tráfico internacional. A denúncia do Ministério Público já destaca que o patrimônio de Lessa é incompatível com seus rendimentos.

De acordo com reportagem da rádio BandNews FM, a promotoria também apura o envolvimento de Lessa com as milícias e grupos de extermínio que atuam no Rio. “Não se tem ainda prova contundente, mas as investigações vêm nos revelando possível participação em atividade paramilitar”, afirmou a promotora Letícia Emile Petriz.

A defesa de Lessa nega que ele tenha envolvimento nos assassinatos e disse na semana passada, quando as armas foram apreendidas, que o equipamento era de airsoft (de pressão). Um exame da polícia mostrou que as peças são de armas de fogo.

Passando mal

Presos no complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, o sargento Lessa e o ex-policial militar Élcio Queiroz – também acusado de matar Marielle e Anderson – passaram mal no sábado (16) e precisaram receber atendimento médico. Amigo de Lessa e detido na mesma penitenciária, Motta também recebeu atendimento médico.