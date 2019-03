Rodízio continua suspenso na região do viaduto da Marginal Pinheiros

O viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros foi reaberto no sábado, mas o rodízio de carros que havia sido suspenso no local só voltará a valer a partir do dia 25 de março.

O viaduto fica próximo ao Parque Villa-Lobos, na zona oeste, e ficou interditado por cerca de 4 meses após sua estrutura ceder. Devido às obras de restauração, a pista expressa da Marginal foi fechada e, para minimizar o trânsito, o rodízio foi suspenso na região.