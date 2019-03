Queda de barreira causa congestionamento na rodovia Anchieta

A rodovia Anchieta ficou totalmente bloqueada na manhã desta segunda-feira (18), em ambos os sentidos, por conta de uma queda de barreira. O motorista encontrou lentidão na direção do litoral do quilômetro 35 ao 40, sendo que o único caminho possível era a rodovia dos Imigrantes.

Neste momento, a circulação volta a acontecer aos poucos na Anchieta. A pista norte teve direção invertida no trecho de serra e foi liberada na direção do litoral. Há operação 5 por 3 no Sistema Anchieta-Imigrantes.

Para o litoral o motorista pode utilizar a pista norte da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. Já no sentido de São Paulo, o caminho da serra deve ser feito pela pista norte da Imigrantes.