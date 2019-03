MP-BA pede remoção da boneca ‘Momo’

O Google e o WhatsApp foram notificados pelo MP-BA (Ministério Público da Bahia) para que removam de suas redes conteúdos que exibam imagens da boneca “Momo”.

Um inquérito foi instaurado para apurar a denúncia de que imagens da boneca macabra estão sendo inseridas em vídeos voltados para o público infantil, incentivando as crianças a praticarem o suicídio.

Procurado, o YouTube (do Google) afirmou que não recebeu evidências do conteúdo no site. O WhatsApp não se manifestou.