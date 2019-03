Caso Marielle: homem executado em 2018 pode ser responsável por clonar veículo dos assassinos

A Polícia Civil afirmou, nesta segunda-feira (18), apura se um homem executado no Rio de Janeiro em abril do ano passado é o responsável por clonar o veículo usado pelos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A Delegacia de Homicídios apura se Lucas do Prado Nascimento Silva, que trabalhava com veículos clonados, tinha ligação com o crime ocorrido em março do ano passado.

Os dois suspeitos de executar a vereadora e o motorista, Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz foram presos na semana passada.