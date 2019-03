Ibovespa bate a marca dos 100 mil pontos pela primeira vez na história

O Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira, passou nesta segunda-feira (13) a marca de 100 mil pontos pela primeira vez na história.

Depois de bater a marca, a B3 recuou e no momento sobe 0,83%, aos 99 959 pontos.

LEIA MAIS:

IPVA 2019: carros com placa final 6 tem que pagar 3º parcela nesta segunda

A B3 vem sendo influenciada de forma positiva nas últimas semanas à medida que a tramitação da reforma da previdência avança no Congresso. Hoje, os investidores monitoram o presidente Jair Bolsonaro, que visita os Estados Unidos e pode selar acordos econômicos com a maior economia do mundo.

Correção por inflação revela que recorde da bolsa continua sendo em 2008

Aplicando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) à pontuação nominal da bolsa, obtém-se a pontuação corrigida. Esta, mesmo com a marca de 100.000 pontos atingida nesta segunda-feira, segue sendo maior em 20 de maio de 2008, quando a bolsa atingiu 134.917. Os dados foram fornecidos pelo site G1.