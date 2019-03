Facebook diz que removeu 1,5 milhão de vídeos de ataque na Nova Zelândia

O Facebook informou que removeu 1,5 milhão de vídeos no mundo todo do ataque a duas mesquitas da Nova Zelândia nas primeiras 24 horas após o ataque.

“Nas primeiras 24 horas, removemos 1,5 milhão de vídeos do ataque globalmente, dos quais mais de 1,2 milhão foram bloqueados no envio…”, disse o Facebook em um tuíte no sábado.

A empresa disse que também está removendo todas as versões editadas do vídeo que não mostram conteúdo explícito em respeito às pessoas afetadas pelo ataque e devido a preocupações das autoridades locais.

O número de mortos nos disparos nas mesquitas da Nova Zelândia subiu para 50 no domingo. O atirador que atacou duas mesquitas na sexta-feira transmitiu ao vivo os ataques no Facebook por 17 minutos usando um aplicativo desenvolvido para entusiastas de esportes radicais, e cópias também foram compartilhadas nas redes sociais horas depois.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse que deseja discutir a transmissão ao vivo com o Facebook.