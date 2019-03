EUA poderá lançar foguetes e satélites no Centro de Lançamentos de Alcântara

O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta segunda-feira (18), na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, um acordo de cooperação que permite que o governo norte-americano use o Centro de Lançamentos de Alcântara, no Maranhão, para lançar foguetes e satélites.

O acordo foi assinado pouco antes do discurso do presidente no "Brazil Day in Washington", na Câmara de Comércio dos EUA, como parte de sua visita oficial a Donald Trump, nos EUA.