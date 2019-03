Cadastro Positivo: quem tem nome limpo pagará menos; entenda projeto de lei

O Senado aprovou na semana passada o Projeto de Lei Complementar 54/19, que prevê a inclusão automática dos consumidores no Cadastro Positivo para avaliar seu comportamento financeiro por meio de pontos. Trata-se de um banco de dados que irá divulgar para empresas de crédito e comércio a relação dos “bons pagadores” – com as contas em dia e os empréstimos quitados.

De acordo com estudo da Serasa Experian, o sistema pode beneficiar 22,6 milhões de cidadãos (14,6% da população adulta) que atualmente estão fora do mercado de crédito e que seriam incluídos por já apresentarem um histórico favorável de bons pagadores.

O Cadastro Positivo tem a seu favor Serasa, SPC, Boa Vista SCPC e outros birôs de crédito, além de bancos, empresas de telecomunicação e redes varejistas. Contra a medida estão entidades de defesa do consumidor, como Idec, Procons e Proteste, além de Ministério Público e Defensorias Públicas.

Para os críticos, as instituições mencionadas dizem que os juros vão cair porque elas vão poder apurar o risco na concessão do crédito. Mas o contrário, afirmam os críticos, também é verdadeiro, ou seja, se houver algum risco na tomada de crédito, as instituições financeiras vão elevar ainda mais os juros, inviabilizando empréstimos. Leia ao lado mais detalhes sobre o Cadastro Positivo e como ele poderá ajudar (ou atrapalhar) sua vida se for sancionado pelo presidente.

Perguntas e respostas