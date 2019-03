VÍDEO: Shopping na zona leste de São Paulo é invadido por água da chuva

A chuva prevista para este domingo (17) na capital paulista já começou a aparecer e está complicando a situação de algumas regiões da cidade. Foi o caso na Vila Matilde, bairro da zona leste de São Paulo.

Uma ouvinte da Rádio Trânsito registrou em vídeo a água invadindo o Auto Shopping Aricanduva. No material em questão pode-se ver a água inundando o estacionamento do local.

Nesta temporada de chuvas, não é a primeira vez que isso aconteceu neste tipo de estabelecimento. Na semana passada, o shopping Central Plaza, que também fica na zona leste de São Paulo, no bairro da Vila Prudente, ficou alagado no estacionamento e no térreo.

