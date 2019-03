Rodovia Régis Bittencourt fica alagada e congestionamento se intensifica

A rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada no quilômetro 276, sentido de Curitiba, por causa de alagamento intransitável. Há lentidão desde o quilômetro 272.

ATUALIZAÇÃO: Não há mais nenhum bloqueio, mas permanece a lentidão para São Paulo do quilômetro 291 ao 280, entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

Na direção de São Paulo, há alagamento transitável e lentidão do km 287 ao 272. Além disso, há bloqueio total no quilômetro 497, em Cajati, na direção do Sul.

Leia mais:

VÍDEO: Shopping na zona leste de São Paulo é invadido por água da chuva

Chuva bloqueia rodovias e deixa desabrigados em Caraguatatuba

O tráfego precisou ser totalmente bloqueado no posto da Polícia Rodoviária Federal, por causa de uma operação de destombamento de uma carreta no km 500.