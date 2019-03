Com risco de rompimento de barragem, moradores de Ubajara evacuam local

Os moradores das proximidades do rio Jaburu, em Ubajara, no Ceará, foram removidos do local após ser constatada possibilidade de rompimento da barragem dos Granjeiros. Aproximadamente 250 famílias deixaram a região.

De acordo com o prefeito da cidade Renê Vasconcelos, não há motivo para pânico. Ele afirma que o risco de rompimento é pequeno e que a remoção dos habitantes se trata de uma medida preventiva.

Segundo a Defesa Civil, a estrutura sofre um processo erosivo acentuado, o que causa o possível risco de rompimento. Com o anúncio de fortes chuvas na localidade, a decisão foi de desocupar a área.

Réguas foram instaladas para monitorar o nível da água. O policiamento nas proximidades da barragem foi reforçado para evitar saques na região.

A barragem, que é de propriedade particular, já estava sofrendo reparos por parte dos governos municipal, estadual e federal.