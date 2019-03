Caixa preta indica semelhança entre acidentes de avião no Quênia e Indonésia

Uma análise preliminar dos dados da caixa preta do avião da Ethiopian Airlines mostrou "claras similaridades" com acidente da Lion Air, ocorrido em outubro passado na Indonésia, afirmou neste domingo o ministra dos Transportes da Etiópia, Dagmawit Moges. Ambas voavam com modelos 737 MAX 8 da Boeing.

Sem fornecer detalhes sobre quais seriam as semelhanças identificadas, a ministra afirmou que os dados do voo ET302 foram validados por investigadores da Etiópia e dos Estados Unidos. Segundo ela, os especialistas conseguiram recuperar todos os dados relevantes da caixa preta. Um relatório preliminar sobre o acidente deve ser divulgado em 30 dias.

No domingo passado, dia 10, um avião da aérea etíope que se deslocava da capital Adis Abeba a Nairóbi, capital do Quênia, caiu logo após a decolagem. Todos as 157 pessoas que estavam a bordo na aeronave morreram.