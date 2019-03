Viaduto da Marginal Pinheiros é liberado para carros

A Prefeitura de São Paulo liberou na tarde deste sábado o viaduto da Marginal Pinheiros para a circulação de veículos leves e pesados.

O viaduto ficou 4 meses fechado para obras, depois que a estrutura cedeu, em novembro do ano passado.

A Prefeitura faz a liberação do tráfego com dois meses de antecedência ao prazo inicialmente previsto (15 de maio), para recuperação da estrutura, que cedeu cerca de 2 metros em 15 de novembro último.

Durante as obras, o trânsito foi interrompido em cima do viaduto, e os veículos com destino à Rodovia Presidente Castello Branco foram desviados e orientados a pegar caminhos alternativos.